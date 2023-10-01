【向世界錢進】英國地方政府呻窮　破產恐陸續有來

英國第二大城市伯明翰(Birmingham)市政府早前宣布「破產」，因其是港人移民英國熱門地之一而備受關注。究竟當地遇上怎樣的財務困境？破產帶來甚麼影響？英國還有哪些破產高危市政府？今期《向世界錢進》為大家探討。

伯明翰市議會在9月初發布「第114條通知」，意味市政府已經無法平衡本財政年度的收支，等於宣告實質上破產。破產原因包括「同工同酬索償案」衍生的財務負擔、資訊系統更新計劃嚴重超支、通脹嚴重令公共服務支出增加等，目前預算今個財政年度仍有8,700萬英鎊(約8.39億港元)財政缺口。

發布通知後，伯明翰市政府將暫停非必要的開支，例如泳池、球場、圖書館、道路、公園等公共設施的擴建和維護計劃會先行擱置，對社區團體和大型盛事的撥款亦可能受到影響。雖然對弱勢社群相關及居民的基本服務會保留，但若然清倒垃圾次數減少，會為當地過百萬名居民的日常生活帶來不便。

伯明翰作為昔日英國重工業的重鎮，踏上資不抵債之路固然令人唏噓，但實情是在英國，市政府發出第114條通知並不是新鮮事。倫敦市內的哈克尼(Hackney)早在2000年已發出第114條通知，其後自2018年起，北安普敦郡(Northamptonshire)、斯勞(Slough)、克羅伊登區(Croydon)、瑟羅克(Thurrock)、沃金厄姆(Woking)等市政府也相繼宣告破產。

事實上，自2021年以來，英國通脹率不斷飆升，物價升幅驚人，使英國人經歷數十年來最嚴峻的生活成本危機，本身財政儲備不多的市政府，難免要面對財困問題。

代表英國47個市議會的組織SIGOMA預計，未來兩年有至少26個市政府面臨實質破產的危機，形容情況是前所未見。當中，肯特(Kent)、黑斯廷斯(Hastings)、德比(Derby)、南安普敦(Southampton)、吉爾福德(Guildford)5個市議會成員稱，他們陷入了嚴重的財政困境，正在考慮發表聲明，表示無法平衡2023至2024年的預算。另有9個市議會成員稱，可能會在明年宣布破產。

不過要留意，破產未必是一次性的。如果市政府持續入不敷支，破產可以是一而再再而三，就像在2020年首次發布第114條通知的克羅伊登區市政府，迄今已3次宣告破產。

今次伯明翰市政府破產後的後續處理方法仍在討論，而根據過往同類例子，除了會修訂預算，減少支出，亦會透過上調市政稅等措施來增加收入，舉例克羅伊登區市政府因破產而獲得特別許可，今年3月宣布把市政稅大幅上調15%，加幅遠高於其他城市普遍的5%。這意味平均每戶家庭一年須額外支付235英鎊(約2,266港元)的市政稅，令稅項增至超過2,000英鎊(約1.92萬港元)。

移英港人：現時經濟比兩年前更差

兩年前移居英國的港人Eddie Yiu受訪時表示，移民時正值新冠肺炎疫情高峰期，當時英國經濟情況已經不是太好，在脫歐、俄烏衝突、通脹急飆等拖累下，現時經濟比兩年前更差。

目前他在相距伯明翰約一小時車程的沃里克(Warwick)內居住，在英國經濟未見起色下，他憂慮往後會有更多市政府步伯明翰後塵。

他指，伯明翰宣告破產後，對居民的實際影響仍待反映，但預期需要額外資金興建新公共設施的計劃將被暫停，維修道路、清倒垃圾頻率等公共服務亦會受到影響。至於市政稅會否上調以增加收入，相信會視乎市議會衡量加稅對下次大選選票的影響後才會作決定。

市場分析認為，倘若目前影響英國各地政府的問題持續，包括護理服務需求大增、商業稅收大減、通脹高企等情況未見改善，伯明翰不會是最後一個破產的市政府。穆迪投資者服務公司研究調查英國各地市政府財政，發現個別市政府的負債是收入的數倍以至數十倍，財務狀況岌岌可危。

統計顯示，前9個財政高危市政府集中在首都倫敦及附近地區，並以南部有7個城市佔比最多。負債與收入比率最嚴峻的是斯佩爾索恩，最新財政年度的總負債達11億英鎊(約106億港元)，負債高出收入86.9倍。曾經破產的沃金厄姆排第二，總負債20億英鎊(約192.8億港元)，高出收入62倍。另一曾經破產的城市瑟羅克排第14，總負債15億英鎊(約144.6億港元)，高出收入7.5倍。此外，吉爾福德與沃里克分別排在第18位和第20位。