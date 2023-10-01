美國「零元購」搶劫成風　零售業一年損失7371億元

消費向來是美國經濟最重要的支柱，佔國內生產總值(GDP)逾三分之二，零售行業還直接及間接創造了5,200萬個就業職位。不過，比起高利率、消費信心不足和通脹等衝擊，現時零售行業更大的危機是近年興起的所謂「零元購」風潮，即針對大小商戶的搶掠偷竊，以及更嚴重的有組織零售犯罪(Organized Retail Crime)。據估算，2021年美國零售業商品損耗金額就高達945億美元(約7,371億港元)，元兇正是各類針對商舖的犯罪。

美國全國零售聯合會（NRF）的資產保護與零售業務副總裁David Johnston表示，有組織零售犯罪的禍害絕不止是令導致貨物損失，在公司財務報表中所載的「商品損耗」金額，實際上「只是故事的一部分」。他指出，商品損耗並未計入一切非庫存損失，例如因暴力傷害而導致的員工補償、因砸搶而造成的商店損壞，以及因為發生犯罪事件而造成的銷售損失。

Johnston直言︰「當今的零售竊盜和搶劫問題，無法單看財務數據了解……我們需要了解正在發生的事情，並糾正這些犯罪的根源。」

美國大型百貨公司、以販售平價貨品為主的Target近年屢成為有組織零售犯罪的目標。該公司行政總裁Brian Cornell表示，今年的零售商品損耗將比去年增加5億美元(約39億港元)，更直言針對Target的盜竊及暴力事件呈現惡化趨勢。Target於9月底時更宣布，將關閉位於全國主要城市的9家分店，理由正是因為罪案猖獗，「無法繼續經營這些商店，盜竊和有組織零售犯罪威脅員工團隊和客人的安全，業務已不可持續」。

今年8月時，數十名黑衣劫匪光天化日下衝入百貨公司Nordstrom位於洛杉磯的分店搶掠，引起全國關注，惟這只是冰山一角，該百貨公司過去幾年經常因為被搶而登上頭條。

這種頻繁煩出現的搶劫事件又被稱為「零元購」或「快閃搶劫」，於美國加州尤為猖獗，背後原因在於2014年該州政府通過的一項法案，使財物損失在950美元以下的盜竊罪從重罪變成了輕罪。而近年美國「黑命貴」(Black Lives Matter，BLM)運動興起，多場示威活動期間亦有不少人乘機搶掠商舖。

NRF報告指出，2021年有組織零售犯罪案件按年增長了26.5%，相關的暴力和襲擊行為亦隨之增長，更指導致有組織零售犯罪活動增加的因素之一，乃針對犯罪的起訴減少，即部分案件被錯誤地歸類為「無受害者」而不作起訴；以及重罪門檻的提高，令犯罪成本降低。

日益猖獗的罪案推高了零售商的經營成本，導致零售商不得已要加價彌補，最終埋單的依然是消費者。與此同時，許多經常被犯罪團夥「光顧」的零售分店亦因為不堪困擾，決定關門大吉。大量零售商撤走，打擊了社區就業，造就更多失業人口，令社會不穩；而本地居民亦因為生活不便、治安變差而遷出，進一步打擊地區經濟。

以加州三藩市為例，位於該市黃金地段的商業購物中心聯合廣場(Union Square)自2020年來就有多家商店陸續關門，而上文提到經常被洗劫的百貨公司Nordstrom，亦在今年稍早前關閉了位於市中心的旗艦店，該店開1988年開業，共有5層樓，佔地約31萬方呎。種種迹象都顯示，搶劫輕罪化所帶來的「副作用」無比誇張，甚至足以動搖美國經濟的根本！