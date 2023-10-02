美國商業房地產價格或迎崩盤　都是聯儲惹的禍？

聯儲局施行激進緊縮政策，嚴重打擊了美國商業房地產的價值，提高了它們的關鍵融資成本。外媒訪問了919名投資者的調查顯示，約2/3人認為美國辦公室價格即將崩盤，商業房地產市場至少將面臨9個月的下跌；大多數人表示，美國商業房地產價格要到2024年下半年或更晚才觸底。

報道稱，摩根士丹利表示，美國商業房地產債務約有1.5萬億美元，這些債務將在2025年底前到期，當中約25%的商業房地產是辦公室，融資並不容易。商業不動產價格Green Street指數從2022年3月的最高峰下跌16%。

巴克萊銀行分析師Lea Overby直言，沒有人想在大幅損手的情況下出售物業，意味着業主可能會盡可能地推遲出售。

事實上，此前美國地區銀行「出事」令美國商業房地產融資更困難。高盛3月發表的報告顯示，截至2022年，地區銀行持有約30%的辦公室債務。而據聯儲局數據顯示，在硅谷銀行和Signature Bank倒閉後，截至8月份的1年，小型銀行的存款減少了近2%，換言之銀行融資減少，導致放款能力下降。

除此之外，疫情後工作模式的改變，辦公室面臨租戶減少或遷出的問題。與歐洲或亞洲相比，美國的上班族更不願意回到辦公室。約20%受訪者表示，他們在疫情期間搬到了遠離辦公室的地方；近1/3指通勤時間比疫情前更長。