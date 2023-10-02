新地旗下商場推「夜行賞」優惠吸客　料人流及生意額增兩成

該集團指出，本港夜行消費起動兼適逢中秋多團聚活動，零售市況氣氛熱鬧，不少市民做節後紛紛到商場繼續消遣，煙花活動除刺激海景餐廳訂座需求，海景位最低消費1,500港元起亦早已訂滿。

至於商場的餐飲、智能手機及節慶送禮產品較受捧，平均生意按年升約20至25%。其中餐飲方面，除傳統中式酒樓午市、晚市滿座外，不少特色餐飲如咖啡、茶飲、輕食等也受惠節慶人流多。

智能手機銷量帶動電器租戶生意增，連帶手機配飾店都人頭湧湧。此外，節日放假多親友聚會，傳統月餅固然很早售罄，連帶保健品等都多人選購。珠寶手錶向來因年尾嫁娶而旺場，加上金價回落，內地客量回升，帶動婚嫁飾品銷情理想，有在旅遊區的珠寶店錄得多宗旅客消費，平均單價為2萬至3萬元起。

如客人會去商場看亞運直播、再嘆下午茶。近日手機品牌出新款，智能手機銷量帶動電器租戶生意增，連帶手機配飾店都人頭湧湧。此外，節日放假多親友聚會，傳統月餅固然早早售罄，連帶保健品等都多人選購，以表節日心意。珠寶手錶向來因年尾嫁娶而旺場，加上金價回落，內地客量回升，帶動婚嫁飾品銷情理想，有在旅遊區的珠寶店錄得多宗旅客消費，平均單價為2萬至3萬起。