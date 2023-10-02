比特幣重上2.8萬美元關　大戶一個月增持4.15萬枚

隨着10月份流入加密貨幣的資金增加，比特幣(Bitcoin)周一(2日)重上2.8萬美元關。另外，分析平台Santiment數據顯示，在過去一個月內，鯊魚及鯨魚錢包(持有10枚至1萬枚比特幣)共持有4.15萬枚比特幣，等值11.62億美元。

外媒報道，雖然比特幣上月升近4.1%，但仍未追回第二季回落11%的跌幅；不過市場對本月比特幣仍有信心，過去4年間，比特幣於10月份均呈向上趨勢。CryptoCompare數據顯示，裁至香港時間下午6時許，比特幣報28,312美元，過去24小時間升近4%。

Santiment指，由9月1日至今，鯊魚及鯨魚錢包共積累41,510枚比特幣，「除非這些錢包現在開始拋售，否則比特幣重返3萬美元的可能性逾來逾大」，

另外，新加坡加密貨幣衍生品平台OrBit Markets共同創辦人Caroline Mauron表示，可能受惠於新的會計季度開始，「市場存在大量資金流入，同時周末期間流動性稀缺」，帶動比特幣此輪升勢。她預期，升勢將在10月份持續，而3萬美元將是比特幣下一個主要阻力位。