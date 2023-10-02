【多圖】洋房銀主盤呎價1.1萬元推拍　較購入價低46%

息口高企，經濟不穩，傳統豪宅區罕現多個銀主盤推出拍賣，其中，西貢白沙灣溱喬同類洋房，以2,700萬港元推拍，較購入價低約46%，每方呎僅約11,388元，屬中小型單位呎價。

環亞物業拍賣將推拍多項豪宅銀主盤，包括上述項目的雙號銀主洋房，實用面積約2,371方呎，該物業原業主早於2008年以約5,000萬元買入，呎價約21,088元，最新開價低約2,300萬元。

同場推出的大埔康樂園第3街雙號洋房銀主盤，實用面積約2,520方呎，開價2,950萬元，呎價約11,706元。物業原業主於2015年以約4,200萬元購入，現時開拍價低約1,250萬元或約29.8%。項目第10街單號屋，實用面積約2,579方呎，今年以約3,600萬元易手，呎價約13,959元。

場內亦推拍港島東半山黃泥涌峽道的利安閣中層A單位，屬項目罕見銀主盤，實用面積約2,480方呎，連一個車位以6,300萬元推拍，呎價約25,403元。單位原業主於2022年初以約7,500萬元購入，呎價達約30,242元，現時推拍價低約16%。