傳Booking.com拖欠酒店業界款項　回應：屬技術問題

外媒報道，旅遊電子商務平台Booking.com傳出欠款多月，受害酒店遍及全球。英媒報道，全球部分與該平台合作的酒店業人士表示，已有數個月沒收到Booking.com的付款，而Booking.com則歸咎於「技術問題」導致沒有付款。

報道指，由於Booking.com沒有提供聯絡渠道，導致許多業界投訴無門，只能想盡其他辦法聯絡，包括從LinkedIn發信息，或直接寫電郵給Booking.com集團行政總裁等。

泰國派對勝地帕安島(Koh Phangan)經營旅館的美籍人士Loren Infeld表示，Booking.com自4月中起就停止支付其中一間民宿的房費；目前已有6個月沒有收到款項，未支付金額約12.5萬泰銖(約2.65萬港元)。

此外，亦有與Booking.com合作的網站亦沒有獲得網站應付的抽成；部分業界則在接受媒體訪問後，才拿到Booking.com的應付款項。匈牙利消費者保護機構日前已對Booking.com展開調查，並對搜查Booking.com在當地的辦公室。

Booking.com拒絕向外媒回應有關欠款原因、受影響酒店數量、欠款總金額，及有否有賠償方案等細節，僅表示有「持續存在的技術問題」，並稱導致付款延期的「系統錯誤」已修正，亦支付款項給多數酒店。

Booking集團第二季營業收入為54.6億美元，按季增44%，次季純利12.9億美元，較上季大增3.9倍。