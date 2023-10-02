長假期僅錄13宗新盤成交 沙田豪宅項目連沽兩伙
2023年10月02日 21:27
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一手市場成交疏落，3日長假期僅錄約13宗成交。當中，沙田豪宅項目透過招標連沽兩伙，吸金逾3,929萬元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH三房售1,040萬元
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周一(2日)售出28樓A室，實用面積492方呎，採三房一套連儲物室間隔，成交價1,040.94萬元，呎價約21,157元。
●土瓜灣明雋累計售出35伙
佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋已屆現樓，於兩日內連沽3伙，共涉逾1,549萬元。其中，8樓A室開放式單位，實用面積232方呎，成交價441.18萬元，呎價約19,016元。據悉，項目迄今累計沽出約35伙。
●日出康城凱柏峰III兩房售794萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周一(2日)以794.13萬元售出3B座65樓F室，單位實用面積451方呎，兩房間隔，呎價約17,608元。
●沙田畢架．金峰連錄兩宗成交 共涉3,929萬元
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周日(1日)透過招標連沽兩伙，共涉3,929.7萬元。當中，1座6樓E為實用面積1,033方呎的兩房單位，連同1個車位以2,012.8萬元成交，呎價約19,485元。項目於周六(2日)隨即加推1伙三房戶於周五(6日)起招標出售，為實用面積1,337方呎的1座9樓B室。
●屯門飛揚第1期兩房呎價約13,313元