銅鑼灣兩房私樓788萬沽　持貨40年升值14.8倍

二手市場再有長情業主減價沽貨，銅鑼灣伊利莎伯大廈兩房單位，原業主持貨約40年，減價逾80萬元，以788萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原翁梓軒表示，銅鑼灣伊利莎伯大廈B座中層6室，實用面積約540方呎，兩房間隔，叫價870萬元，因市況下調叫價，終售788萬元，累減約9%，呎價約14,593元，父親購入上址予子女自用，原業主持貨約40年帳面升值約14.8倍。

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新界區

●美聯胡國源指，馬灣珀麗灣29座中層E室，實用面積約852方呎，套三房連儲物室設計，望全海景，最新叫價870萬元，減價至852萬元獲同區換樓客購入，呎價約11,181元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門麗寶大廈高層G室，實用面積約248方呎，一房間隔，附設裝修，外區客見親友亦居於該區，方便日後互相照應，自行參考銀行估價後，以268萬元即睇即買，呎價約10,806元，稍低於市價。

●中原王勤學指，9月元朗全月錄約47宗二手買賣，按月少約4%，元朗元朗RESIDENCE譽88第2座低層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，開價608萬元，議價後603.5萬元易手，呎價約13,035元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山聽濤雅苑4座中層F室，實用面積約755方呎，三房間隔，放盤8個月，叫價900萬元，累減73萬元，獲買家以827萬元承接，減幅約8.1%，呎價約10,954元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭9座中層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望山景，放盤約1年，開價680萬元，減價25萬至655萬元獲買家承接，呎價約12,996元。

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