【遊日注意】日央行額外增買債　Yen跌近150

日圓兌每美元走勢持續受壓，逼近150關口之際，日本央行表示，將增加日本國債直接購買拍賣計劃的安排，10月4日進行額外的10年期國債購買。日圓兌每美元見149.82，為11個月以來低位，每百日圓兌約5.228港元。

日本央行一項調查顯示，第三季日本大型企業信心改善，大型製造業景氣判斷指數升至+9，大型非製造業景氣判斷指數升至+27，兩者均高於市場預期；大型企業料截至明年3月底止年度資本開支將增加13.6%，符合市場預期。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，日央行或在10月再次出手干預圓匯，甚至調整其孳息率曲線控制(YCC)措施，以力保日圓兌每美元可守穩152水平。該水平亦是日本央行去年出手干預時的水平，而隨着日央行進場干預後，給予市場捍衞圓匯訊息後，資金很可能會轉炒圓匯轉強，日圓在10月有機會挑戰140水平。

資深外匯評論員陳健豪則指，圓匯近期持續積弱，與美元及日圓兩貨幣息差明顯、美債息輾轉上升有關，但要留意的是，日本通脹開始升溫、經濟逐步重拾增長，當地貨幣政策有機會醞釀轉變。他認為目前才新開日圓淡倉並不划算，料日圓兌每美元如升破144.4阻力將會轉強；而若日圓匯價繼續受壓，預期在150至151水平會有支持。