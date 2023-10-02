美股道指跌107點　Coinbase曾升6%

美股周一早段個別發展，道指曾跌107點，報33,399點；標指曾跌1點，報4,286點；以科技股納指曾升67點，報13,286點。

美國9月ISM製造業採購經理指數(PMI)報49，高過市場預期的47.9，惟仍然低然低於50的盛衰分界線，意味美國的製造業仍處於收縮之中。其中，新訂單分項指數報49.2，意味着接下來數月與製造業相關的經濟活動，恐怕仍會處於疲軟之中。

製造業的淡風不過是利率上升的其中一項副作用。外媒一項調查指出，有三分之二的華爾街投資者認為，美國商業房地產將會嚴重崩潰，大多數人都認為商業房地產價格要到明年下半年才會觸底。

企業消息方面，Booking Holdings旗下著名旅遊酒店預訂平台Booking.com近期被指拖欠支付房費，導致大量酒店及民宿受到影響。根據英國傳媒的報道，該平台拖欠房費的問題於今年7月甚至更早之前已開始，有泰國酒店的營運東主更表示，其酒店因為被拖數而無法支付租金，最終倒閉收場；亦有不少人需要在社交媒體上找到該公司的員工以追回未付款項。Booking Holdings股價周一曾升0.17%。

JPEX騙案導致香港滿城風雨，幕後黑手繼續逍遙法外之際，新加坡卻積極向有信譽的大型加密資產交易平台招手。在美國上市的大型加密幣交易所Coinbase獲新加坡金融管理批出主要支付機構(MPI)牌照，意味Coinbase將可以向當地的機構及個人提供數碼支付代幣服務。Coinbase股價早段曾升6%。

另外，著名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)表示，旗下的特殊目的收購權益公司(SPARC)有意與社交平台X(前稱Twitter)合併，並曾與其股東馬斯克(Elon Musk)接洽。不過，由於馬斯克花費了巨資才成功把Twitter私有化，且對該平台有許多想法，故未必會願意將其重新上市。