預期需求飆升　沙特阿美增加對LNG投資

外媒報道， 沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美(Saudi Aramco)看好液化天然氣(LNG)前景，並正在尋求在該領域進行更多收購。

沙特阿美上周宣布進入液化天然氣市場，收MidOcean Energy價值約5億美元的股份，並擁有增持的選擇權；MidOcean Energy正在收購四個澳洲液化天然氣計劃的權益。沙特阿美總裁Nasir Al-Naimi表示，公司仍在評估其他地區的機會。

Al-Naimi稱，該投資能使沙特阿美滿足全球對液化天然氣不斷增長的需求，尤其是亞洲與歐洲市場，目前亦正建立更多進口液化天然氣的基礎設施。他指出，歐洲正在增加液化天然氣接收站，以取代俄羅斯的天然氣管線，而亞洲許多國家正在從煤炭和燃油等污染較大的燃料轉向更乾淨的天然氣。

分析指，全球液化天然氣貿易量將由2000年的1億噸，增加至2022年的近4億噸。

據報，沙特阿美目標在2030 年，較2021年時的天然氣產量至少增加50%；該企Jafurah天然氣田預計將於2025年投產，並計劃到2030年逐步將天然氣供應量增加至每天20億標準立方英尺。