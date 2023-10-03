廖嘉豪：宜趁回調吸納美國大型增長股

反映市值最大1,000隻美國股票的羅素1000指數，其增長股指數在截至9月25日的年初至今總回報率為25%，較7月峰值下跌超過6%，當中個別成分股的表現分散程度明顯，有約三分之二的成分股較今年高位下跌超過10%，而三分之一的指數成分股更較今年高位下跌超過20%，個股受壓程度比整體指數更大。

衡量投資機會不能單參考股價回調走勢，亦需要分析基本因素趨勢是否與股價方向一致。雖然市場對羅素1000增長股指數在2023年、2024年和2025年的營業額預測都較3個月及6個月前略有放緩(下調幅度介乎3%至1.9%)，但對23年、24年和25年每股自由現金流的預測較過去3個月略有改善(上調幅度介乎0.5%至2.0%)，每股盈利預測比6個月前亦基本保持不變。以上變化反映市場分析員只微調對基本面的展望，而非徹底下調基本面預測，亦符合花旗分析員過去一直強調美國增長型股票的基本因素在廣泛經濟低迷下亦可展現韌性的觀點。羅素1000增長股經歷過去大約2年的每股盈利和銷售下修趨勢後，相關趨勢在今年三月美國地區銀行問題後開始好轉，最近亦維持盈利上修動力。

羅素1000增長股指數的每股自由現金流由2020年初至2021年尾近上升近50%，預期經歷2022年整固後有望在2024年再度加快增長。因此，花旗分析員認為增長股的良好基本因素能為投資者提供較高緩衝應對市況不穏，而增長股目前的中線投資價值亦具吸引力。投資者尤其可考慮從今年高位下跌至少10%，但盈利及基本因素前景穏定的大型增長股。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪