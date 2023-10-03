美匯升穿107　港股黑期低水80點

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.1%，報107.01，創逾10個月新高；港匯見7.8311；離岸人民幣(CNH)報7.3237；美元兌日圓處149.85；歐元報1.0481，英鎊報1.2091。金價處1,825.81美元。布油報90.45美元，紐油報88.51美元。比特幣(Bitcoin)跌1.6%，報2.75萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●道指收報33,433點，跌74點或0.22%；標指收報4,288點，升不足1點或0.01%；納指收報13,307點，升88點或0.67%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,563點，跌246點或1.4%。

●紐約期油收報每桶88.82美元，跌1.97美元或2.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.71美元，跌1.49美元或1.6%。

●紐約期金收報每安士1,847.2美元，跌18.9美元或1%。

●英國富時100指數收報7,510點，跌97點或1.28%；德國DAX指數收報15,247點，跌139點或0.91%；法國CAC指數收報7,068點，跌66點或0.94%。

●內地9月官方製造業PMI報50.2，財新中國9月製造業PMI跌至50.6。

●中國恒大及恒大物業周二(3日)復牌。

●美國9月ISM製造業採購經理指數報49，高過市場預期的47.9。

●長假期僅錄13宗新盤成交 沙田豪宅項目連沽兩伙

●【遊日注意】日央行額外增買債 Yen跌近150

●日本央行會議紀錄：將繼續維持寬鬆幣策

●【向世界錢進】英國地方政府呻窮 破產恐陸續有來

●東方日報B1：港股堪憂 恐應驗10月咒

●【東方日報產評】內房債雷既難擋 破釜沉舟背水戰