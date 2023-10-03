【高盛推介】全新高盛蘋果公司認股證登場

高盛(亞洲)有限責任公司：香港投資者愈來愈關注美股市場，以今年首8個月計，道指及納指窩輪的需求一直穩佔10隻需求最大的相關資產之一。有見及此，高盛今年再為香港認股證市場帶來突破，推出全新一批追蹤美股個股的窩輪產品，首批產品會是跟蘋果公司(AAPL)掛鈎的認購證及認沽證，讓投資者在亞洲時段都可以參與到美股個股的交易。

這一批美股個股認股證是在亞洲交易時段唯一可利用槓桿參與美股個股的工具，讓投資者全天候參與個股交易，交易時間更長，更有彈性去管理投資組合。認股證的槓桿效應亦可以令投資者投入較少的資金，以換取更高的潛在回報，在資金管理上更有彈性，更易取得平衡。

蘋果公司股價上周於170美元(下同)低位整固，股價昨晚(2日)靠穩反彈，上升1.5%，收報173.75元。iPhone 15系列上月中開售，市場關注其銷售情況。

投資者除了可利用認購證捕捉股價向上的走勢之外，亦可利用認沽證更直接為持倉作對沖，以降低風險。這些特性使得認股證成為投資組合管理的重要工具之一，讓投資者能夠更有效地管理投資組合，控制風險。

相關產品條款：

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿6倍。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿4倍。

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