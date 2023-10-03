陳炳強：港股延續下降軌 新世界趁反彈減持
2023年10月03日 10:38
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資深股評人 陳炳強
港股近期表現不濟，周二(3日)挫近600點，跌至17,200點邊緣。資深股評人陳炳強歸咎於內地經濟復甦動力不似預期。踏入10月，內地將會公布一系列經濟數據，包括第三季GDP等，將如何左右港股後市表現？陳認為即使數據好過市場預期，在現時環球投資氣氛下，亦恐難提振投資者信心，只能做就短暫反彈，難扭轉劣勢。從技術走勢看，自從恒指跌穿17,500點關後，延續走下行軌道，預料後市即使反彈，恒指在50天線，即約18,500點水平仍有很大阻力。
個股方面，新世界發展(00017)上周五(29日)派成績表，集團雖派定心丸，表明財政穩健，但陳認為面對樓市轉差，經營前景不明朗，令人憂慮未來盈利能否保持增長，而今次派息水平亦令市場失望。陳認為若市場有利好消息傳出，例如國內經濟情況改善，股價有機會略為反彈到15.5元左右，但難超過該水平，建議持貨投資者可趁此機會減持。
另外，美國國會通過臨時撥款法案，聯邦政府暫能避免停擺，隔晚美股個別發展。陳認為目前主宰美股走勢的是通脹及加息。眾所周知，聯儲局通脹目標是2%，現時通脹率仍較高，憧憬聯儲局停止加息甚至減息，是不切實際。他認為未來一段時間，美國利率都會處於高水平，甚至繼續緩慢上升。他又提到美國10年期債息高企，美股亦難擺脫劣勢，10月可能會出現反彈，但難有大規模趁低吸納及轉勢。