地產股插水！新世界曾挫7%　里昂勁削目標價6成

花旗也把新世界目標價由20.2元降至15.4元，維持「中性」評級。該行指，新世界主要物業銷售集中啟德及黃竹坑，基於對香港樓價看淡的展望，預期銷售速度較慢及盈利率欠佳。此外，公司更為集中內地住宅亦拖累估值，而且預期利率在更長時間高企下，負債率仍非常高。

瑞銀則維持對新世界發展「中性」評級及20.4元目標價。該行估算，新世界截至6月不用作營運或投資存放現金僅110億元，低於截至去年底的120億元。若合約銷售及非核心資產出售仍弱，預期公司現金流將續繃緊。

摩根士丹利指，新世界把每股末期息大削80%，全財年每股派息76仙，意味股息率為5厘，低於同業。該行亦指，新世界每股盈利按年跌28%，受人民幣貶值及匯兌損失拖累。

此外，高盛不給予該公司目標價和評級，並下調其2024財年每股盈利預測67%，但上調2025財年每股盈測1%，2024和2025財年每股派息率分別下調64%和40%，引入2026財年每股派息1.2港元。