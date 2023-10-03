地產股插水！新世界曾挫7% 里昂勁削目標價6成
2023年10月03日 11:03
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高息料維持一段較長時間，本港地產股顯著下挫，龍頭地產商當中，新世界發展(00017)績後遭大行勁削目標價，其派息減少及負債比率上升惹關注，股價曾跌7.21%至14.14港元，並曾創近一年新低。新鴻基地產(00016)曾跌3.34%，報81元；長實(01113)跌3.27%至39.9元；恒地(00012)跌5.37%至19.54元；信置(00083)跌2.03%至8.65元。
里昂指，相信新世界未來盈利和股息將無可避免受到負面影響，將目標價由29.9元勁削逾63%至10.96元，並將評級從「買入」下調至「沽售」。里昂表示，新世界末期股息遠低於市場預期，剔除完成出售新創建(00659)事項後可能產生的一次性特別股息，目前股息率僅5%，是該行覆蓋的所有本地地產股中最低。
花旗也把新世界目標價由20.2元降至15.4元，維持「中性」評級。該行指，新世界主要物業銷售集中啟德及黃竹坑，基於對香港樓價看淡的展望，預期銷售速度較慢及盈利率欠佳。此外，公司更為集中內地住宅亦拖累估值，而且預期利率在更長時間高企下，負債率仍非常高。
瑞銀則維持對新世界發展「中性」評級及20.4元目標價。該行估算，新世界截至6月不用作營運或投資存放現金僅110億元，低於截至去年底的120億元。若合約銷售及非核心資產出售仍弱，預期公司現金流將續繃緊。
摩根士丹利指，新世界把每股末期息大削80%，全財年每股派息76仙，意味股息率為5厘，低於同業。該行亦指，新世界每股盈利按年跌28%，受人民幣貶值及匯兌損失拖累。
此外，高盛不給予該公司目標價和評級，並下調其2024財年每股盈利預測67%，但上調2025財年每股盈測1%，2024和2025財年每股派息率分別下調64%和40%，引入2026財年每股派息1.2港元。