【高盛推介】騰訊、阿里跟隨大市回吐　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：經過3日的長假期後，港股於今日(3日)復市。騰訊控股於上周五重上300元關口，升約3%，惟今早低開約1.4%後跌幅擴大，現報299.2元，跌約2.3%。騰訊公布，上周五於聯交所回購131萬股，涉資4.02億元。

阿里巴巴上周五反彈升約3.1%，今早亦回吐，最低見82.7元。現報83.05元，跌約3%。有券商指日前阿里宣布擬分拆菜鳥智慧物流網絡及擬在港獨立上市，將有利於更好體現菜鳥和阿里巴巴公司價值。該行維持對阿里「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周一至上周四共錄得約1,320萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約1,030萬元。

阿里方面，好倉於上周三及上周四共錄得約650萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約100萬元。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.4倍，中期輕微價外。

騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.5倍，貼價。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.4倍，中短期貼價、高槓桿。

阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.4倍，低面值、高槓桿。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年01月24日到期，實際槓桿8.6倍，中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率27.3倍。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率13.7倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率10.8倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率8.9倍。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率7.4倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.6倍。

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