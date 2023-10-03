【高盛推介】騰訊、阿里跟隨大市回吐 好淡倉部署
2023年10月03日 11:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：經過3日的長假期後，港股於今日(3日)復市。騰訊控股於上周五重上300元關口，升約3%，惟今早低開約1.4%後跌幅擴大，現報299.2元，跌約2.3%。騰訊公布，上周五於聯交所回購131萬股，涉資4.02億元。
阿里巴巴上周五反彈升約3.1%，今早亦回吐，最低見82.7元。現報83.05元，跌約3%。有券商指日前阿里宣布擬分拆菜鳥智慧物流網絡及擬在港獨立上市，將有利於更好體現菜鳥和阿里巴巴公司價值。該行維持對阿里「跑贏行業」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周一至上周四共錄得約1,320萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約1,030萬元。
阿里方面，好倉於上周三及上周四共錄得約650萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約100萬元。
投資者如看好騰訊，可留意屬中期輕微價外的騰訊購(20106)。低面值選擇可留意高槓桿騰訊購(19391)。投資者如看淡，貼價選擇可留意騰訊沽(16028)。中短期貼價選擇可留意高槓桿騰訊沽(15526)。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.4倍，中期輕微價外。
騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.5倍，貼價。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.4倍，中短期貼價、高槓桿。
阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.4倍，低面值、高槓桿。
阿里購18616，行使價100.98元，2024年01月24日到期，實際槓桿8.6倍，中年期。
阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率27.3倍。
騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率13.7倍。
騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率10.8倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率8.9倍。
阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率7.4倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.6倍。
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