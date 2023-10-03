內地長假期首3日收入逾3400億人幣　按年增長1.25倍

中秋、十一長假期首3日，內地境內旅遊合計3.95億人次，按年增長75.8%；實現境內旅遊收入超過3,422億元人民幣(下同)，按年增長125.3%。假期文化及旅遊場地熱鬧，多個景區採取限流措施，博物館門票亦約滿。初步估計上周五至周一(2日)，廣東納入監測的150個重點景區累計接待遊客逾1,050萬人次。

假期首3日，北京重點旅遊景區及地區累計遊客接待總量682.5萬人次，按年增長60.6%，較2019年增長31.8%；累計營業總收入接近4.2億元，按年增長25.2%，較2019年增加89.4%。在廣東省，單是周一納入監測的重點景區共接待遊客272.9萬人次，較2022和2019年分別增長65.9%和4.8%；全省4A及以上景區接待遊客352.9萬人次，按年增長66.7%。

因應遊客人數激增，內地重點景區採取限流。報道指，在山西平遙古城景區，假期頭兩天客流量已接近9萬人次。河南龍門石窟景區，上周五夜遊開放當晚接待遊客1萬多人次。截至周一下午6時，公安部指全國高速公路、普通國省道日均流量較去年分別高出50.2%、23.3%。