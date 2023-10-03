ONE SOHO基座商場及商業車位標售　市值4億

項目由仲量聯行及世邦魏理仕聯合代理推出，物業位於山東街32B號，鄰近朗豪坊及康得思酒店，是次出為3層基座商場、11個商業停車位及兩個商業電單車車位，商場的總建築面積約22,449方呎，商舖分布於地下、一樓及地庫一層，可提供至少14個面積介乎218至2,263方呎的商舖，而該批出售車位位於地庫二層。

ONE SOHO的住宅部分設有322個住宅單位，已於近期入伙，預計住客以年輕家庭為主，為樓下基座商場提供即時消費力，亦可滿足本地及外地遊客的消費需求。

仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，項目基座商場為近年核心市區優質的商舖物業，近年民生商舖及商場出售貨源較多，但核心區供應極少。而11個商業停車位設有充電設備，配合電動車普及化的需求。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰稱，旺角核心地段已有多年未有全新住宅基座商場物業出售，相信是次招標將吸引投資者或用家注目。