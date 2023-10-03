經絡：9月樓花按揭按月跌36%　3個月來最小

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年9月份現樓按揭宗數為5,152宗，按月跌2,284宗或30.7%，連跌3個月，創5個月新低；而該月的樓花按揭宗數為131宗，按月跌74宗或36.1%，連跌2個月，創3個月新低。對比去年同期，今年9月份現樓按揭宗數比去年同期下跌1,386宗或21.2%；該月的樓花按揭宗數比去年同期下跌68宗或34.2%。

以首9個月比較，今年首9個月現樓按揭宗數錄得60,645宗，對比去年同期的65,552宗減少4,907宗或7.5%，創近7年的首9個月新低；今年首9個月樓花按揭宗數則為1,266宗，對比去年同期的3,273宗，大跌2,007宗或61.3%，創近17年的首9個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓市淡靜，加上缺乏大型新盤上會，使現樓及樓花按揭宗數按月急跌。而政府日前放寬樓花按揭成數，樓花買家可即時透過高成數按揭上會，措施或會帶動樓花市場回穩。

今年9月份，四大銀行現樓市佔率由上月74.6%微升至74.8%。曹德明表示，樓按市場仍然疲弱，加上上月多間銀行大幅上調H按封頂息率半厘，並且削減現金回贈，顯示銀行對按揭業務取態轉趨審慎。現時各銀行按揭息率及優惠不一，曹建議客人應貨比三家，選擇息率及回贈較為優惠的銀行承造按揭。