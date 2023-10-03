林嘉麒：港股估值過分低　長線要買

根據政府數據顯示，本港樓價指數已連跌4個月，市場減辣聲音不絕。寫字樓市場亦自今年第二季起放緩轉入防守模式，多個發展商均以維持營運及財務安全為主，俗語有云「嬴就谷，輸就縮」，惟企業家可積極部署，把握時勢。

筆者認為，新世界回購債券這個做法相當可取，原因是美國債息近期持續創新高，在高息環境下，債息高，價格就會走低，確實是企業回購的最好時機，而以低於面值的價錢回購，就可為公司帶來利潤及降低負債率。從集團年度業績可見，其成本控制成果已有所顯現，SG&A費用率按年下降2.9個百份點，費用率下降可持續助力未來業績的改善。

集團現時可動用資金合共約939億港元，包括現金及銀行結餘約545億港元及可動用的銀行貸款約394億港元，財務屬於穩健，而集團已表示可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。事實上，香港經濟或港股現況未見起息，但個股出現了前所未見的低估值情況，惟現價已反映了大部分現況，由個別企業盈利顯示，似正在築底反彈，操作上不應盲目減持而是中長線吸納。

受惠於內地政府近月的放寬調控政策，如「認房不認貸」、「取消限購」等措施，新世界內地多個樓盤已直接，例如位於廣州的「新世界耀勝」，限購令宣布解除當日，據報睇樓人潮大增240%，部分客戶甚至大手掃入多個單位，可見只要微調房策，新政即可快速改善房地產的經濟活動。集團內地住宅銷售，單計今年7至9月，合同銷售已去到50億元人民幣，如果計今年首8個月，銷售甚至超過100億元。值得留意的是，儘管內地樓市已出現回暖迹象，但主要集中在大灣區及長三角一線城市。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)