證監會梁鳳儀：宜考慮進一步擴大兩地互聯互通及跨境合作

香港證監會行政總裁梁鳳儀日前出席活動時表示，面對當前複雜多變的外部環境，更應積極思考如何進一步擴大兩地互聯互通和跨境合作，不但為了鞏固香港國際金融中心的地位，也是增加國際投資者的信心，推動內地金融市場更高水準對外改革開放的重要舉措。

她認為，更深層次的市場化改革，要求在市場波動期間，依然在逆境中，堅持市場化、法治化和國際化的原則，維持穩定、高透明度和可預期的市場環境，更加重要，這是重建國際投資者信心的重要舉措。

梁鳳儀指出，首先是完善基礎設施。股票市場的互聯互通至今已運行近十年，極大地提升了國際投資者對A股的持有規模。兩地監管機構有共識，要進一步豐富互聯互通的交易方式，提升其投資便利性和效率，促進兩地資本市場更高效的雙向流動。舉例指，今年完善滬深港通交易日曆、宣布大宗交易引入滬深港通等。另外，現時境外投資者通過債券通等管道持有約3萬億元人民幣的內地債券，他們希望盤活這些資產，改善這些資產的流動性。兩地監管機構正就此進行積極研究。

她續指，二是豐富跨境投資產品，兩地證監會一直致力利用互聯互通這個安全可靠的合法管道，進一步拓展互聯互通標的範圍，增加國際和內地投資者的投資品種，例如計劃在港股通增設人民幣交易櫃枱、交易所買賣基金(ETF)互聯互通擴容、將房地產信託基金(REITs)納入互聯互通、跨境理財通2.0等都是新的方向。另一個方面，可考慮在香港推出更多離岸衍生工具，幫助持有內地資產的境外投資者更好地管理其持有的內地資產風險。今年剛推出的互換通便是為境外投資者提供了一個對沖利率風險的管道。

她指，三是積極探索制度創新。高水準對外開放，更重要的應該是規則、制度、管理、標準等制度型開放。香港從人民幣尚未能完全可兌換至今一直都扮演着積極的角色，是內地市場對外開放的重要試驗田。兩地監管機構之間建立了緊密無間的跨境監管合作關係，為兩地進一步探索更多制度創新奠定非常好的基礎。舉例指，H股在港上市、離岸人民幣業務推出、QFII和各項互聯互通機制，都是在不影響國家安全、風險可控的情況下，利用制度突破推動了兩地資金流動。

她提到，當前粵港澳大灣區跨境理財通便利兩地客戶和產品跨境流動，但由於兩地都有自己的牌照制度和監管要求，導致在該機制下實現跨境推銷產品存在一定難度，需要在制度方面進行創新，這也是兩地監管機構下一步研究的重點。