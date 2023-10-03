道期牛皮　比特幣跌1%

美匯指數報107.02；港匯見7.8318；離岸人民幣(CNH)報7.3202；美元兌日圓報149.80；歐元處1.0489；英鎊報1.2091。金價報1,828.07美元。油價跌0.3%，布油報90.43美元，紐油處88.68美元。比特幣跌1.04%至27,549美元。道指期貨升10點。

焦點數據：

22:00 美國8月JOLTS職位空缺

-地產股插水！新世界發展收市挫5.2%，里昂勁削目標價6成。

-又有銀行睇淡香港樓價！法興估明年可能要冧15%。

-瑞銀：港樓市政策料涉4主題，縱放寬刺激恐有限。

-中國恒大復牌股價曾飆4成，恒大物業倒跌。

-京東物流擬未來3年將供應鏈網絡拓至全球主要國家。

-證監會梁鳳儀：宜考慮進一步擴大兩地互聯互通及跨境合作。

香港經濟：

●傳牽頭建議提高存保上限至百萬，大新：不宜發表個別意見。

外地經濟：

●倫敦期銅自5月以來首次跌穿每噸8000美元。

●岸田文雄：工資及股價向上，日本經濟步入新階段。

●日財相重申密切關注外匯市場，隨時準備應對。

●澳洲央行維持利率於4.1厘不變，連續4次暫停加息。

●大摩：AI幾年內將影響美國44%勞動力，經濟影響近32萬億。

●AI威力有幾大？摩通戴蒙：每周只需一半時間工作...

●印度9月製造業PMI遜預期，惟連續27個月處擴張區間。

●聯儲官員：美元最大儲備貨幣地位未有被取代危機。

●OPEC秘書長：石油閒置產能非常低，憂慮投資不足。

企業消息：

●愈咬愈緊！比亞迪第三季純電動車產量超越Tesla。

●Birkenstock目標估值780億，或集資逾123億。

●華為晶片突破封鎖之謎解開？最大助力竟是台灣？

●傳字節跳動向員工回購股票，估值按年跌近26%。