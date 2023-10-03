中銀香港啟動數碼港元預繳服務應用場景試驗

中銀香港在數碼港元的應用中成功疊加了智能合約，並在預繳式消費應用場景進行試驗。在本次試驗中，該行引入了約10家商戶，涵蓋美容、醫療、健身、教育等行業。參加者經BoC Pay購買心儀參與商戶的預繳式服務合約後，客戶的預繳資金將轉化為個人名下的數碼港元，並由智能合約運作管理。當客戶進行消費後，智能合約條件便會自動執行，向商戶自動化付款。

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，在香港金管局的指導下，中銀香港積極支持央行數碼貨幣的研究和試驗。本次模擬數碼港元試驗透過現有的中銀香港BoC Pay及BoC Bill「收錢快」進行，有效降低商戶參與本次試驗預繳式消費的技術門檻和額外資源投入。該行期望把握這次金管局數碼港元先導計劃的契機，為零售中小企業打造新的商業模式，構建一種健康的預繳消費生態循環。