【產經直播】港股10月開局慘淡 第四季恐無運行？
2023年10月03日 16:27
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種子資本高級投資顧問李智祥（左）
港股在季結及中秋長假後沽壓重現，甫踏入10月「傳統股災月」即大瀉。恒指低開263點後跌幅隨即擴大，最多跌596點，低見17,212點，完全抵銷上周五(29日)所有升幅，並創逾10個月新低，收市仍跌478點，報17,331點。在美債息及美滙抽升等負面因素，港股10月開局咁曳，第四季大跌機會大唔大？
內地長假期出行數據強勁，根據文旅部數據顯示，於9月29日至10月1日期間，國內出遊人次達3.95億人次，按年升75.8%，帶動旅遊收入倍增。不過旅遊相關股卻未見有起色，攜程(09961)跌逾3%，創1個月新低；中國中免(01880)跌逾7%，見52周新低。旅遊出行股咁快已經炒完？
美滙突破107水平創10個月新高，壓抑金價走勢，向下考驗每安士1,800美元關。金礦股同樣表現疲弱，紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)及山東黃金(01787)均插逾3至4%過外。美滙持續強勢，金價只能繼續捱沽？咩位先好撈底？
各大車企公布9月汽車銷量數據，龍頭比亞迪(01211)繼續領跑，9月新能源汽車銷量28.7萬輛，按年升42.8%；造車新勢力「蔚小理」當中，以理想(02015)表現突出，9月共交付3.6萬輛，按年增長2.13倍，創單月新高，首三季交付量更按年升2.96倍，達10.5萬輛。惟銷售數據理想都未能令車股股價起死回生，板塊仲有排跌？
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