【產經直播】港股10月開局慘淡　第四季恐無運行？

港股在季結及中秋長假後沽壓重現，甫踏入10月「傳統股災月」即大瀉。恒指低開263點後跌幅隨即擴大，最多跌596點，低見17,212點，完全抵銷上周五(29日)所有升幅，並創逾10個月新低，收市仍跌478點，報17,331點。在美債息及美滙抽升等負面因素，港股10月開局咁曳，第四季大跌機會大唔大？

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