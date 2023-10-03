報告：港「理財知識水平」冠全球　整體「普惠金融指數」排第二

美國信安金融集團與經濟與商業研究中心(Cebr)一份研究報告顯示，在過去12個月，全球的金融普惠程度整體有所提升，香港在2023全球普惠金融指數排行第二，按年上升兩位，惟再輸新加坡，瑞士及美國緊接隨後，位列第三及四位。以地區劃分，拉丁美洲、東南亞及南歐地區升幅最大，而西歐及北歐地區則與去年相約。

新加坡是全球金融普惠程度最高的市場，在政府、僱主及金融系統支援方面分別排名第一、第二及第三。

香港於金融系統支援方面繼續排名第六，政府的支援在推動金融普惠性發展方面進步最為顯著，較去年上升6位，至排名第二；僱主支援方面排名亦升1位至第七。其中，在「對政府規定退休金計劃的認識及接受程度」這項指標上，香港的排名勁升21位至第二位，「網上連接能力」及「理財知識水平」兩項指標的排名均為全球第一，前者與去年持平，後者較去年上升17位。

報告指，儘管金融市場上壓力尚存，香港市民對當地金融普惠程度的認受度亦有所改善，其中89%的受訪者表示他們感受到金融服務的普惠性。信安亞洲區總裁張維義(Thomas Cheong)表示，香港正全力擺脫新冠疫情所帶來的影響，而香港消費者對金融普惠性的信心位居全球第四，充分反映出政府、僱主及金融系統推出的普惠金融發展措施帶來正面影響，期待與政府、僱主及金融體系的各方合作，繼續推動香港的金融普惠性發展。

這項研究根據僱主、政府及金融系統所提供的支援措施，就42個市場的金融普惠程度進行排名。