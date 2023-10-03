許正宇：加強與中東埃及合作　引入資本、技術、智才

財經事務及庫務局局長許正宇早前到中東外訪，周二(3日)發表網誌指，香港可以圍繞「引資本」、「引技術」及「引智才」等三方面與卡塔爾、埃及和其他「一帶一路」沿線國家加強合作。港府將繼續發掘香港與中東地區在「一帶一路」戰略下的金融合作機會，並積極參與和建立相關的活動和平台，以展示及落實香港作為國際金融中心服務「一帶一路」投融資需求的能力和項目。

在金融市場發展引資本方面，他指出，卡塔爾交易所近年來致力吸引更多公司上市、引入更多交易所買賣基金(Exchanged Traded Funds)、提升公司環境、社會及管治(ESG)披露，亦計劃發展上市衍生工具市場。在其主權基金投資引技術方面，卡塔爾將加大對潔淨能源的投資推動綠色轉型，亦會重點關注科技、創投基金、金融機構及體育產業方面的投資機會。香港在這些範疇都有豐富經驗，未來將會就金融市場建設及投資機會分享和推介，在「引技術」及「引智才」方面與卡塔爾加強交流。另外，未來可以加強與中東地區就培育綠色金融人才方面的合作，以雙方聯合的資源及市場機遇為推手，一同加大「引智才」的吸引力。

他認為，隨着中國與中東地區建立更緊密經貿關係，中東地區政府及企業對人民幣投資產品及其他方案的需求亦會日漸增加。香港作為最大的離岸人民幣中心，資金池充足、產品生態圈豐富及風險管理工具多元，絕對可以乘著東風發揮作用服務中東地區的人民幣投融資需求，同時助力人民幣國際化。例如在人民幣息率下調的市場趨勢，中東地區國家可以探索在香港發行人民幣計價的綠色、藍色或社會債券，通過香港市場引入更多對綠色和可持續金融有興趣的國際資本。

他在埃及訪問期間與多位主要官員會面，了解到埃及在未來將積極推動綠色及可持續基建發展、探索人民幣投融資機會、推動公共企業變革及尋求建立更多國際合作關係。香港在國家持續推動「一帶一路」戰略實施的背景下可以與埃及建立更緊密的經貿關係，運用香港的國際金融及商業網絡，促進埃及國家戰略的推展。