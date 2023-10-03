財庫局：政府及證監會高度關注JPEX有關事件

無牌虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙風波未完，財經事務委員會會議已在於10月份例會加插「虛擬資產交易平台的規管」討論環節。財經事務及庫務局向立法會財經事務委員會提交文件，指出政府及證監會高度關注近日與JPEX有關的事件，並已立即採取措施以回應公眾對未受監管的虛擬資產活動的關注。

證監會於9月25日公布一系列加強信息發布及投資者教育的措施，包括公布多份虛擬資產交易平台名單：除現有「持牌虛擬資產交易平台名單」外，截於2023年9月29日，證監會已公布「結業的虛擬資產交易平台名單」、「被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單」及「虛擬資產交易平台申請者名單」；於2023年9月29日完善公布一份特訂的可疑虛擬資產交易平台名單；推出一系列公眾宣傳活動以提高防騙意識；及對虛擬資產相關的不同業務繼續加強情報搜集，包括與警方探討設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為的信息。

該局重申政府、香港證監會及其他監管機構將繼續通力合作，致力維護投資者利益和市場信心，同時締造便利的營商環境，透過受適當規管的服務提供者推動本港第三代互聯網生態系統可持續和負責任的發展。另秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，政府及監管機構會不時檢討香港的監管框架並考慮就市場的新發展適時引入措施，包括規管虛擬資產交易平台以外的虛擬資產相關業務。

該份文件同時簡介有關虛擬資產交易平台監管的最新發展，包括發牌制度的推行，以及其相關宣傳，和投資者教育工作。