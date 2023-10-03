m18講場︰縱橫遊擬改名飛道旅遊　躋身科技股？

本港老牌旅行社縱橫遊控股( 08069 )宣布，建議將公司名稱改為「飛道旅遊科技有限公司」，英名則由「WWPKG Holdings Company Limited」改為「Flydoo Technology Holding Limited」，將召開股東特別大會批准。

該企認為，改名將「提供新的企業形象……能夠更好地展示自身形象，並為未來發展捕捉潛在商機」，因此符合公司及股東整體利益。

與此同時，經常接受傳媒訪問講述本港旅遊業的袁振寧，因業務調整關係辭任董事會主席一職，即日(3日)生效，但會留任執行董事、行政總裁及授權代表。公司強調，袁振寧已確認與董事會之間並無意見分歧，就此沒有與其他事宜須提請股東關注。新主席尚在物色。

縱橫遊原有大股東，即袁振寧及其父母袁士強和陳淑薇共同持有100%的縱橫遊投資控股有限公司，過去2年以來不停減持縱橫遊，已由65%以上減至14.69%。

該公司停止開採加密貨幣後仍有涉足科技，業績公告有一個名為「觀光及旅行科技投資」分部，顧名思義投資於觀光及旅行科技相關業務，6月底止沒有收入，虧損2.4萬元，另有一個分部透過零售店舖或電子商務提供時尚生活及保健產品及服務。

7月初又宣布，非全資附屬公司Guyguide Limited正與一家提供網上交易支付系統的支付處理供應商進行磋商，運用其支付系統以「Guyguide」品牌向香港零售客戶銷售機票和酒店住宿。