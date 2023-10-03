新地旗下形點及新世紀廣場等長假人流及生意額升20%

元朗YOHO MALL推出中秋市集及人寵共融中秋晚會。

新地代理租務部總經理周淑雯表示，旗下多區商場均特別打造主題夜遊市集，以増添節日氣氛突顯各地區特色。當中，元朗YOHO MALL推出中秋市集及人寵共融中秋晚會；而旺角MOKO新世紀廣場則以香港地道文創攤位迎中秋，葵芳新都會廣場則於戶外廣場舉行「秋季露營祭」，舉辦露營用品夜市以及晚間音樂祭。沙田新城市廣場的3.5萬方呎Dino Park恐龍公園於10月1日開幕，吸引大量跨區家庭客人。

周續稱，商場於中秋及10.1假期舉辦一連串活動和市集，多個戶外廣場更設有賞月嘉年華，整體人流數字及生意額均報捷外，為響應政府大力推廣的夜經濟，集團推出「新地夜行賞─夜市消費券」，鼓勵市民夜間消費，吸引更多遊客，隨著年底多個節慶來臨，預計年底前生意額將有持續升幅。