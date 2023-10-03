上水名都兩房售395萬　7年帳賺15萬升值4%

二手市場「4球」以下成交湧現，上水名都兩房單位，減價55萬元，最後以395萬元沽出，約7年帳面僅升值15萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居2座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，開價840萬元，現減價至810萬元沽出，呎價約15,488元，新買家為外區客，是次入市自用。

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新界區

●利嘉閣黃靜顏透露，上水名都4座低層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原以開價450萬元放售，最後以395萬元沽出，呎價約10,102元，原業主於2016年以約380萬元買入，帳面獲利15萬元。

●中原黃騰達指，荃灣柏傲灣1B座低層C室，實用面積約650方呎，三房間隔，叫價1,150萬元，於2021年放盤當時不太積極，直至去年息口上升，原業主心急沽貨，議價後售1,028萬元，呎價約15,815元，創同類型單位今年新低價。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣7座低層A室，實用面積約834方呎，套三房連工人套房間隔，8月初租約期滿，同時放租2.5萬元及以980萬元放售，議價後以925萬元成交，呎價約11,091元。

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣10月暫錄約兩宗二手買賣，包括7座中層A室，實用面積約834方呎，套三房連工人套房間隔，叫價980萬元，放盤3日，議價32萬元，即以948萬元易手，呎價約11,367元，

●中原范德輝指，青衣區9月錄得19宗二手買賣，按月下跌約30%，青衣青怡花園7座中高層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，6月份最初開價525萬元，最終以388萬元沽出，累減137萬元或約26%，呎價約11,312元，新買家為準新婚客。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋建生邨泰生樓中層19室，實用面積約407方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位附設裝修，獲減價12萬元，未補價第二市場以168萬元購入住用，呎價約4,128元。

●美聯陳振明指，天水圍嘉湖山莊景湖居9座高層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，早前以485萬元放售，獲首置客議價35萬元，以450萬元承接，呎價約8,227元。

●中原劉德興表示，粉嶺御庭軒8座高層G室，實用面積約464方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，議價後以529萬元易手，呎價11,401元，新買家為用家。

●中原區國健稱，粉嶺牽晴間10座高層A室，實用面積約386方呎，兩房間隔，開價約500萬元，經議價後以480萬元獲承接，呎價約12,435元，新買家為上車客，購入單位自用。

●美聯林靖如表示，沙田溱岸8號1座高層G室，實用面積約743方呎，套三房間隔，早前以1,300萬元放售，獲用家庭議價20萬元，以1,280萬元承接，呎價約17,227元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑N座高層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價570萬元，放盤10日，減幅約7.4%，成交價528萬元，呎價約10,233元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山迎海5座中層C室，實用面積約552方呎，兩房間隔，早前以800萬元放售，獲區內租客「租轉買」，議價70萬元，以730萬元承接，呎價約13,225元，原業主2017年以790萬元購入，帳面蝕60萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，望海景，放盤3個月，叫價910萬元，終獲買家以858萬元承接，呎價約15,213元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山嵐岸6座高層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩年，當時叫價680萬元，獲買家以660萬元承接，呎價約13,525元。

●中原張義強表示，馬鞍山銀湖・天峰5座中層G室，實用面積約700方呎，套三房間隔，議價後以930萬元獲承接，呎價約13,286元，新買家為區內租客。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋唐明苑B座高層15室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望山景，早於2020年11月於未補價第二市場放盤，叫價468萬元，近日減至388萬元，終獲外區綠表買家以365萬元承接，減幅約22%，呎價約8,508元。

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