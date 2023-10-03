新盤周二共售15伙 成交低迷
2023年10月03日 22:01
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新盤市場淡靜，大型新盤仍待出閘，交投依靠貨尾支撐，成交低迷。周二(3日)暫錄約15宗新盤成交，粉嶺北現樓項目有2伙，共涉1,281.19萬元。
●粉嶺北ONE INNOVALE系列單日錄兩宗成交
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE系列單日錄兩宗成交，包括第2期ONE INNOVALE-Bellevue，最新沽出C座11樓15室，實用面積221方呎，開放式間隔，成交價325.59萬元，呎價約14,733元。
●馬頭角君柏四房戶終止交易
長實集團(01113)馬頭角君柏，周二(3日)錄得1宗交易告吹個案，涉及單位為6座5樓A室，實用面積1,624方呎，四房間隔，原本於2018年2月先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約以3,745.7萬元，呎價約23,065元。資料顯示，該盤於2016年推售時，破天荒推出成交期長達12年的先住後付計劃促銷，而上述交易的買家當年正是以「Z138 先住後付付款計劃」入市，「先住」多年後終止交易。
●長沙灣睿峰夥香港置業推出優惠
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(3日)公布夥同香港置業及經絡按揭轉介為買家提供優惠。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，睿峰於9月共錄得11宗成交，涉款逾1億港元。香港置業行政總裁馬泰陽表示，由即日起至10月31日，經該行購入樓盤單位的首3名買家，每位可獲贈價值約2.88萬元的購物禮券。
●何文田傲玟單日沽11伙 涉額逾2.5億元
何文田一手樓盤傲玟重啟銷售步伐後續錄成交，周二(3日)透過招標連沽11伙，涉及的成交總額逾2.53億元。據項目成交紀錄冊顯示，最新沽出的單位成交價介乎1,729.65萬至3,198.84萬元，成交呎價由19,500至22,800元，該批單位成交呎價較該盤被接管前至少低逾22%。
●九龍塘雋睿周六起招標發售6伙
九龍塘雋睿最新上載銷售安排，落實本周六(7日)起招標發售6伙三房單位，實用面積介乎616至677方呎。當中，1座7樓C室，實用面積677方呎，屬三房連儲物室間隔。該批單位招標期截至2025年12月31日。