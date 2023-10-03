新盤周二共售15伙　成交低迷

新盤市場淡靜，大型新盤仍待出閘，交投依靠貨尾支撐，成交低迷。周二(3日)暫錄約15宗新盤成交，粉嶺北現樓項目有2伙，共涉1,281.19萬元。

●粉嶺北ONE INNOVALE系列單日錄兩宗成交

●馬頭角君柏四房戶終止交易

●長沙灣睿峰夥香港置業推出優惠

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(3日)公布夥同香港置業及經絡按揭轉介為買家提供優惠。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，睿峰於9月共錄得11宗成交，涉款逾1億港元。香港置業行政總裁馬泰陽表示，由即日起至10月31日，經該行購入樓盤單位的首3名買家，每位可獲贈價值約2.88萬元的購物禮券。

●何文田傲玟單日沽11伙 涉額逾2.5億元

何文田一手樓盤傲玟重啟銷售步伐後續錄成交，周二(3日)透過招標連沽11伙，涉及的成交總額逾2.53億元。據項目成交紀錄冊顯示，最新沽出的單位成交價介乎1,729.65萬至3,198.84萬元，成交呎價由19,500至22,800元，該批單位成交呎價較該盤被接管前至少低逾22%。

●九龍塘雋睿周六起招標發售6伙

九龍塘雋睿最新上載銷售安排，落實本周六(7日)起招標發售6伙三房單位，實用面積介乎616至677方呎。當中，1座7樓C室，實用面積677方呎，屬三房連儲物室間隔。該批單位招標期截至2025年12月31日。