世界銀行：南亞今年經濟增長料近6%　屬全球最快

外媒報道，世界銀行周二(3日)指出，雖然全球經濟增長仍低於疫情前，惟料南亞今年將增長5.8%，成為世界上增長最快的地區。

世界銀行預計，隨着疫情後反彈消退，以及全球需求減少對經濟活動造成壓力，南亞於2024年和2025年的增長將放緩至5.6%。

世界銀行南亞首席經濟學家Franziska Ohnsorge指，今年南亞經濟增長速度近6%，高於所有其他新興市場。

但報告指出，南亞仍有很長的路要走，人均收入約2,000美元，是東亞和太平洋地區的五分之一。報告稱，目前增長率雖然很高，但不足以令南亞國家在一代人的時間內達到高收入水平。

另外，南亞增長並不平等。屬該區龍頭的印度，預計將在2023至24保持強勁增長6.3%，而馬爾代夫及尼泊爾等其他國家，因為旅遊業反彈料亦將錄得實現增長。

但其他國家的情況就頗黯淡。世界銀行表示，孟加拉增長或放緩至5.6%，而巴基斯坦增長率預計僅1.7%，低於其人口增長率。而去年經濟崩潰的斯里蘭卡，現正由嚴重衰退中緩慢復甦，增長數據尚難統計。