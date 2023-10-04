【東方日報產評】救經濟急事急辦　速穩股樓免災難

過去兩年，市場對於樓市「撤辣」的聲音不絕於耳，但港府一直強調要「觀察」、「研究」，至今仍未有明確的「撤辣」時間表。同期港股流動性愈趨惡劣，金融業敲響警鐘，景氣難搵食就更難搶人才與資金，偏偏港府也是後知後覺，專責小組仍在「研究」對策。一年已過三季，香港經濟再次積弱之勢已成，「日經濟」搞不好，「夜經濟」更「璀璨」也於事無補！救經濟本就應急事急辦，港府再不提速行動穩股樓兩大重要資產市場，只怕這幾年香港經濟穩得住社會安全、安渡了新冠疫情，卻避不過庸官施政怠慢為禍！

對於樓市政策，多方面都存在問題。首先，樓市「辣招」早已過時，港府一直未肯聆聽市場意見，主動檢討政策並有序退場，打擊市場信心。其次，今年通關以來，香港經濟景氣不如預期，加上利率上升周期未到頂，按揭利率持續上升，樓市需求疲弱，住宅樓價再展跌勢，商業租務不振，惟通脹下建築成本有加無減，發展商面臨蝕本賣樓的風險愈來愈大，在資金回籠速度未明下只有放慢投資步伐，變相抑壓地產投資，既加大金融業的風險，也不利實現政府的建屋目標，土地相關稅收下降亦不利政府化解財政赤字。

此外，內地房地產債務風暴愈吹愈猛，內地資金對境內外的地產投資需求大減。香港面臨大量中高產人口移民，內地客源又大幅減少，基本上樓市的需求面每況愈下，長此下去，非獨發展商受影響，整個地產相關產業，如建築、材料、物管、家電、金融及法律服務等多個行業也受衝擊，企業調動物業的靈活度受限，影響資金流轉，變相削弱應對逆境旳能力。港府早應全盤考量，從速穩定資產價格，而非繼續「讓子彈飛」，至今仍在調研，無甚作為，只會令市場信心繼續尋底。

見到內地各地方政府都積極出招穩樓市，力保內循環動力，但港府繼續無動於衷，是要等到負資產、破產大增，景氣破底，才大言不慚出來說「樓市是時候減辣、撤辣」，錯過施政時點，只怕難阻經濟暴風來襲，狂瀾難挽。

同樣地，港股缺乏流動性的問題已非一朝一夕，港府8月底才急忙成立專責小組，也不知道要研究到何時才有具體方案。若然外資認定明年香港經濟繼續走下坡，相信身處的第四季，會選擇逢反彈沽貨離場，這使得港股更難翻身。歸根究柢，香港經濟缺乏留住資金的有力條件，舊的優勢沒努力去珍惜與維持，新的優勢只停留在口邊，沒實際建樹，這個局面再拖下去，香港的經濟景氣豈能樂觀？

香港的優勢在於國際與金融，人流、資金流、機會、人才、創造力，缺一不可。當前港府首要任務，是以策劃香港夜繽紛的動力和速度，來盡快設法穩定股、樓兩大資產價格，有力保住內部需求與市場信心，為實體經濟創造良好營商環境與景氣氛圍，讓金融、地產兩大命脈站穩住腳，才有能力應對嚴峻的外部風險，更好地服務港人福祉，支持祖國經濟可持續發展。