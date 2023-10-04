【令人費解】恒大復牌波動大　監管涉縱容割韮菜

恒大昨日復牌後股價一度抽高42.18%，高見0.455元；收市報0.41元，升28.12%，全日成交額達到1.61億元。恒大物業亦曾炒高13.55%，高見0.67元，惟最終倒跌3.39%收市，報0.57元。事實上，恒大到了破產邊緣，股價依然能夠大反彈，令人難以理解。不過，恒大系股價往績向來大幅波動，難以用正常交易邏輯與估值去解釋。

根據2016年底公布的市場失當行為審裁處報告書，證監會當年曾經力證恒大「清白」，包括堅稱恒大「沒有製造欺詐性帳目」及「並非也不曾無力償債」，惟後來恒大系頻頻傳出樓盤爛尾、致延遲刊發業績、要重組債務等，是恒大的帳目掩飾得好，監管機構有沒有認真理解市場對恒大的指控，還是只對沽空機構戴有色眼鏡，就不得而知。

港恐淪金融詐騙中心

近年香港的金融騙案愈發猖獗，從早年禁之不盡的「倫敦金」騙局，到現在每日打開社交平台都會見到的「微信女」詐騙訊息、舖天蓋地的投資群組詐騙廣告，大量騙徒甚至公然冒認各界名人甚至是政府高官騙財，市民「刪到手軟」都無法杜絕相關訊息傳發，社交平台經營者商業為先只管接受舉報卻懶理不作為，而政府就更加是「躺平」，反正就沒有特定部門負責，對保障市民利益漠不關心，也不主動研究修例或跨部門執法打擊不法行為。

故此，出現經營逾年才被嚴厲執法的20億元JPEX詐騙案，絕非偶然，香港從金融中心淪落為金融詐騙中心，監管失效、未能與時並進、各家自掃門前雪、卸責的作風，顯然都是主要原因！