【令人費解】恒大復牌波動大 監管涉縱容割韮菜
2023年10月04日 04:00
東網電視更多新聞短片
香港監管機構對當年示警中國恒大(03333)債務危機的香櫞(Citron Research)窮追猛打，如今卻放任債務如山大的恒大股份繼續在港股市場「割韮菜」！債務重組觸礁擱置、主席許家印涉嫌違法犯罪的恒大及同系的恒大物業(06666)，上周四停牌後，竟然在本周一就極速申請於昨日復牌，危機重重的恒大股價更一度炒高四成，舞高弄低，波幅之大，實在令人咋舌！
恒大昨日復牌後股價一度抽高42.18%，高見0.455元；收市報0.41元，升28.12%，全日成交額達到1.61億元。恒大物業亦曾炒高13.55%，高見0.67元，惟最終倒跌3.39%收市，報0.57元。事實上，恒大到了破產邊緣，股價依然能夠大反彈，令人難以理解。不過，恒大系股價往績向來大幅波動，難以用正常交易邏輯與估值去解釋。
就以目前還在停牌的恒大汽車(00708)為例，在2021年時還未成功交付任何一輛電動車，市值就一度炒高至近8,000億元，比當時的中國電動車「一哥」比亞迪股份(01211)還要高四成！如此詭異炒作的情況，監管機構卻視若無睹，未見其對公眾發出任何警告。
根據2016年底公布的市場失當行為審裁處報告書，證監會當年曾經力證恒大「清白」，包括堅稱恒大「沒有製造欺詐性帳目」及「並非也不曾無力償債」，惟後來恒大系頻頻傳出樓盤爛尾、致延遲刊發業績、要重組債務等，是恒大的帳目掩飾得好，監管機構有沒有認真理解市場對恒大的指控，還是只對沽空機構戴有色眼鏡，就不得而知。
港恐淪金融詐騙中心
近年香港的金融騙案愈發猖獗，從早年禁之不盡的「倫敦金」騙局，到現在每日打開社交平台都會見到的「微信女」詐騙訊息、舖天蓋地的投資群組詐騙廣告，大量騙徒甚至公然冒認各界名人甚至是政府高官騙財，市民「刪到手軟」都無法杜絕相關訊息傳發，社交平台經營者商業為先只管接受舉報卻懶理不作為，而政府就更加是「躺平」，反正就沒有特定部門負責，對保障市民利益漠不關心，也不主動研究修例或跨部門執法打擊不法行為。
故此，出現經營逾年才被嚴厲執法的20億元JPEX詐騙案，絕非偶然，香港從金融中心淪落為金融詐騙中心，監管失效、未能與時並進、各家自掃門前雪、卸責的作風，顯然都是主要原因！