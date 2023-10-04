陳樂怡：港股欠催化劑 氣氛偏淡
2023年10月04日 05:00
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美國政府暫時避過停擺危機，但債息再次飆升，高息口繼續不利風險資產市場。市傳中美推進高層交流為兩國領導人會面鋪路，但亦有傳美國最快月初收緊對內地出口人工智能晶片等限制，中美關係變數為市場帶來波動。
另一方面，內地9月採購經理指數(PMI)反映製造業活動進一步回暖，服務業增長放緩。內地十一長假期出行消費數據大致符合預期，未見驚喜。港股催化劑欠奉，恒生指數料守17,000點關口。
板塊方面，Nike日前公布2024財年首季業績，大中華區表現持續向好，隨着居民收入和消費信心修復，區內收入以固定匯率計算按年增長12%，有望跑贏同業安踏體育(02020)、李寧(02331)。公司亦指大中華區存貨已恢復至健康水平，全價產品銷售持續改善。基於Nike銷售有望加快，有助提升申洲國際(02313)的訂單能見度及產能使用率，以及滔搏(06110)的國際品牌零售業務。
越秀交通息高具防守力
個股方面，由於市況不穩，預計資金泊入具防守力的高息股。越秀交通基建(01052)上半年業績明顯反彈，主要受惠於車流量回升及財務成本下降。公司宣派發中期息每股0.15元，相當於約54%派息比率，管理層有信心維持全年派息50至60%。
隨着工業生產活動回暖，預計去庫存到達尾聲，加上穩經濟政策逐步收效，高速貨車車流量有望改善。越秀交通現價對應2024財年預測市盈率6.1倍，市帳率0.51倍，股息率8.8厘，估值不高，向上阻力位4.5元，支持位3.6元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)