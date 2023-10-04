鄭勤龍：港股可逢低吸納　作中長線部署

從卦象顯示，恒指走勢正處於《坎為水》變《雷水解》之中。在易經中，「水」性向下流，因此若然將「水」的意象應用在恒指的表現上，便可引申為沽壓。今「坎為水」卦和「解」卦皆帶有水的原素，預示着恒指在短期內的走勢或仍有一些回吐壓力。

承接上周預示有利在大市調整時逢低吸納作中長線部署的《風火家人》變《風雷益》，恒指上周三(27日)在17,472點開市，隨後大市在上周五(27日)高見17,935點後轉勢回落，昨日大市最低曾見17,212點，最終下跌了478點，收報17,331點。可說已應驗了為所重視的是內部和諧的統一性，可引伸為整固的「家人」卦，

「坎為水」卦為易經四大難卦之一，代表困難，故此若將其象應用於恒指的表現上，便可預示大市所面臨的阻力仍然不輕。

「解」卦帶解除、赦免和危難散去之意，故此若將其象應用於恒指的表現上，或會出現一個有利投機者搏反彈的機會，然而若自問是作風穩健的投資者，卻還是眼看手勿動了。

綜合了卦象和基本分析，目前指數已很接近筆者在年初時所預測的全年低位，固此或有利逐步逢低吸納作中長線部署。

玄學金融家 鄭勤龍