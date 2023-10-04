陳錦興：中遠海能受惠油價持續高企

中遠海能核心業務包括國際和中國沿海原油及成品油運輸，和國際化天然氣(LNG)運輸。其油輪規模屬世界最大，覆蓋全球主流的油輪船型，於去年底時油輪運力159艘，載重2334萬噸；已投入營運的LNG船共40艘，運量可達677萬立方米，在建22艘，運量373萬立方米。

行業方面，處於原油及成品油運輸上升周期。俄烏戰爭，導致俄羅斯石油受制裁，油輪航運路線轉移及延長，導致運費上升，料升勢將會持續；此外，現有船隊老化、各地環保要求令航速減慢等因素，令市場運力供應受限，都推動行業經營環境向好。

進入第四季，內地制造業及商業活動料轉強，油品運輸的需求有望回升，在供需兩面均利好底下，中遠海能的營運將有更強表現。基於行業處上升週期，市場調高中遠海能明年的盈利預測，也有助推股價突破。

中遠海能上半年淨利潤25.6億元，按年增長約24億元，增長15倍；而第二季度淨利潤約14.6億元，按年、按季均也大幅改善。現價預測市盈率約7倍，估值亦合理，而每股派息將有提升空間，短線具動力向上突破，建議8.0港元吸納，上望阻力位10.0元，跌穿支持位7.20元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)