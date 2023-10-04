創勝集團獲准開展Osemitamab聯合治療胃癌全球III期試驗

這一里程碑標誌着Osemitamab(TST001)在向全球療法邁進的過程中取得了重要進展，從而提升了HER2陰性胃癌或胃食管結合部(G/GEJ)腺癌患者的當前治療標準。通過特異性靶向CLDN18.2並將其聯合納武利尤單抗及化療，Osemitamab(TST001)有望重塑胃癌或胃食管結合部癌症的治療模式。

為支持全球III期試驗申請及FDA的臨床II期結束會議(EOP2)，公司已在美國及中國同時進行了Osemitamab(TST001)聯合化療或聯合納武利尤單抗與化療的II期臨床試驗，並設置了多個劑量組，以優化III期臨床試驗的劑量。此外，公司還與美國一家經驗豐富的伴隨診斷合作夥伴合作，共同開發了一種可特異性識別CLDN18.2的伴隨診斷試劑盒。