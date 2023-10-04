道指跌430點　油價高收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.16%，報107.08；港匯見7.8318；離岸人民幣(CNH)報7.3213；美元兌日圓處149.17；歐元報1.0469，英鎊報1.2078。金價處1,823.82美元。布油報91.1美元，紐油報89.43美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報2.74萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水10點。

●道指收報33,002點，跌430點或1.29%；標指收報4,229點，跌58點或1.37%；納指收報13,059點，跌248點或1.87%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,295點，跌36點或0.21%。

●10月恒生指數夜期收報17,322點，跌31點，低水9點，成交15,607張。

●紐約期油收報每桶89.23美元，升0.41美元或0.46%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.92美元，升0.21美元或0.22%。

●紐約期金收報每安士1,841.5美元，跌5.7美元或0.31%。

●英國富時100指數收報7,470點，跌40點或0.54%；德國DAX指數收報15,085點，跌162點或1.06%；法國CAC指數收報6,997點，跌71點或1.01%。

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