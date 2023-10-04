【高盛推介】騰訊、阿里見近月低位　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(3日)跌約1.8%，守在300元關口收市，今早(4日)則開市時隨即失守，曾低見295.4元的10個月低位。現報298元，跌約0.9%。騰訊公布，昨日於聯交所回購134萬股，涉資4.01億元。

阿里巴巴昨日跌約2.9%，今早繼續下跌，最低見81.5元的近兩個月低位。現報81.85元，跌約1.5%。有券商指日前阿里宣布擬分拆菜鳥智慧物流網絡及擬在港獨立上市，將有利於更好體現菜鳥和阿里巴巴公司價值。該行維持對阿里「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約890萬元資金流入。淡倉於上周五錄得約1,030萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約1,000萬元，為昨日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五錄得約100萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿10.2倍，少數中年期貼價條款、高敏感度。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.5倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.8倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.3倍，輕微價外。

騰訊沽15766，行使價277.8元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.3倍，低面值、高槓桿。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿5.7倍，中期貼價、低街貨。

阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.5倍，低面值、高槓桿。

阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.0倍，中年期。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率14.3倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率9.5倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率10.4倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率8.4倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率10.0倍。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率8.0倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.4倍。

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