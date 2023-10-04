【高盛推介】滙豐靠穩 港交所跌幅收窄 資金吸納好倉
2023年10月04日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股昨日(3日)跌約1.3%，今早(4日)在60.7至61元間窄幅上落。現報61元，升約2%，逆市靠穩。滙控公布，昨日於香港及倫敦市場共回購約726萬股，分別涉資約2,840萬英鎊及1.74億港元。
港交所昨日重回280元水平，跌約2.3%，今早繼續下跌。早段低見281元的1個月低位後跌幅收窄。現報284.2元，跌約0.6%。港交所日前公布，已將沙特交易所納入其認可證券交易所名單。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於昨日獲資金轉向流入，有約270萬元。淡倉於昨日亦獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約200萬元資金流入。
港交所方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約690萬元。淡倉於上周五錄得約500萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好滙控，貼價選擇可留意滙豐購(15635)。中年期選擇可留意滙豐購(19360)，時間值損耗較低。高槓桿選擇可留意滙豐購(19881)。投資者如看淡，可留意屬低面值的高槓桿滙豐沽(17987)。
滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿15.7倍，貼價、行使價68元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。
滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿12.8倍，中年期、時間值損耗較低。
滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿14.6倍，高槓桿。
滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿11.7倍，低面值、高槓桿。
投資者如看好港交所貼價選擇可留意高敏感度港交購(19442)。輕微價外選擇可留意高槓桿、低街貨港交購(18367)。中年期選擇可留意港交購(19487)。投資者如看淡，可留意屬低面值的高槓桿港交沽(12128)。
港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、高敏感度。
港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.6倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。
港交購19487，行使價330.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.3倍，中年期、時間值損耗較低。
港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿13.3倍，低面值、高槓桿。
滙控及港交所牛熊證條款：
滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率9.2倍。
滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率6.1倍。
港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率9.9倍。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率7.7倍。
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