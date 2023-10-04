外資首季投資日本房產數量倍增　因乜咁受歡迎？

日本央行維持超寬鬆貨幣政策，過去1年在日圓疲軟推動下，日本房地產產業尤其獲得外國投資者的歡心，投資非常活躍。世邦魏理仕亞太研究主管Henry Chin形容，目前是日本房地產的黃金時期。

外媒報道，Chin分析稱，日本優惠的貸款條件推動房地產行業的需求，外國人赴日買房產，貸款覆蓋房地產購買金額達70%；而且，全球經濟正處於緊縮周期，但日本則因其超寬鬆的貨幣政策而受益。日本央行將基準利率維持在負0.1%，有別於其他主要央行，今年以來日圓兌美元貶值超過一成。

仲量聯行日本資本市場研究總監Koji Nato更透露，今年首季外國投資者投資日本房地產數量按年增長100%，達到20億美元。仲量聯行在最近的報告中表示，今年日本的房地產交易活動程度屬全球最強勁的之一。另一機構世邦魏理仕最新數據，2023年上半年日本房地產市場的外國投資總額，較去年同期增長45%。

此外，隨着日本大阪綜合度假村建設獲批，標誌着該國將興建第一家賭場，酒店業投資也得到了大幅增長。

報道引述萊坊亞太區研究主管Christine Li表示，新加坡今年將成為日本商業房地產跨國投資的最大來源地，今年以來收購價值達30億美元。萊坊數據顯示，緊隨其後，美國對日本的投資以25.8億美元，加拿大投資額為10億美元。