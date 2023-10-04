環聯：港上半年可疑數碼詐騙交易比率逾18%　全球最高

環聯最近發布的分析報告顯示，全球可疑數碼詐騙交易在2023年上半年有所增加，影響遍及各行各業，其中零售及電子遊戲為全球最常被攻擊的行業。

2023年上半年，全球可疑數碼詐騙交易比率為5.3%，較2022年同期上升18%，而全球可疑數碼交易的宗數則上升27%。在香港，今年上半年的可疑數碼詐騙交易比率更高達18.3%，屬調查所及的市場及地區之中最高。此上升趨勢亦見於交易量中，於所有源自香港的數碼交易中，可疑交易的宗數較去年同期大增57%。

於調查所及的所有行業之中，零售業、電子遊戲業及電訊業在2023年上半年的全球可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為10.6%、7.0%及5.3%。而與博彩業(網上體育博彩、撲克等活動)相關的數碼交易宗數則升幅最多，按年增幅達85%。縱觀全球，保險業及物流業於2023年上半年的可疑數碼詐騙交易比率最低。

源自香港的數碼交易方面，旅遊及休閒業和虛擬社區(網上約會、論壇等)於2023年上半年的可疑數碼詐騙交易比率屬調查所及的行業當中最高，分別為8.1%和4.8%。隨着旅遊業復甦，環聯發現今年上半年旅遊及休閒業的數碼交易宗數增幅最為顯著，較去年同期大幅上升243%。

該調查發現，32%受訪者表示在過去三個月曾成為可疑數碼詐騙的目標，另外6%更表示成為詐騙的受害者。當中以語音釣魚(Vishing，即透過詐騙電話誘使他人透露個人資料)為香港受訪者最常遇到的詐騙手法，涉及34%受訪者；其次則為網絡釣魚(Phishing，即透過詐騙電郵、網站、社交貼文及二維碼等盜取資料；31%)及短訊釣魚(Smishing，即透過詐騙短訊誘騙他人洩露數據；29%)。

環聯於今年7月10至19日期間，訪問973名香港成年消費者，了解他們過去三個月有否成為網絡、電郵、電話或短訊數碼詐騙的目標。