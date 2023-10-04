世邦魏理仕：甲級寫字樓租金連續18個季度下跌

世邦魏理仕最新季度報告指出，甲級寫字樓於上季沒有新增供應，加上錄得約16.67萬方呎淨吸收量，令整體空置率下降0.2個百分點至約15.8%，但總空置面積仍高達約1,360萬方呎。

由於需求有限及空置率持續高企，期內甲級商廈租金按季進一步下降約1.4%，較第二季的跌幅增加0.9個百分點，連續第18個季度報跌。

該行香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，即使上季淨吸納量為正數，但整體空置率仍高企，部分寫字樓租戶仍視節省成本為主要目標，策略性地尋求設施齊全的寫字樓空間，以減少搬遷的資本支出。

零售方面，第三季核心區街舖整體租賃量按季減少約14.4%至約36.8萬方呎，在主要零售業中，餐廳和化妝品/藥品零售商相對較為活躍，佔租賃量約41%。由於租賃需求良好，舖位空置率微跌約0.2個百分點至約11.4%，其中銅鑼灣下降2.6個百分點至約5.3%，為核心區中最低。

不過，中環空置率自2021年第二季以來首度升至雙位數，按季增加約3.9個百分點至約10.5%。而在整體市場氣氛及空置率向好環境下，核心區街舖租金增長加快，按季增加約2.4%。

該行香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強表示，入境旅客持續上升，鼓勵部分零售商在核心購物區內尋求擴張機會，零售租賃市場第三季保持良好勢頭。