道期向下 油價跌近1% 日圓見149
2023年10月04日 16:24
東網電視更多新聞短片
美匯指數報106.91；港匯見7.8306；離岸人民幣(CNH)報7.3182；美元兌日圓一度重越149水平；歐元處1.0485；英鎊報1.2085。金價報1,822.12美元。油價跌近1%，布油報90.23美元，紐油處88.52美元。比特幣見27,450美元。道指期貨跌34點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:15 美國9月ADP就業變動
21:45 美國9月綜合採購經理人指數
21:45 美國9月服務業採購經理人指數
22:00 美國8月耐用品訂單
22:00 美國8月工廠訂單
●港股繼續尋底，恒生指數低開64點於17,266點已見日內高位，及後跌勢逐步加劇，午後一度下挫237點至17,094點，再創今年新低，全日跌135點或0.78%，報17,195點。主板成交縮減至576億港元。https://reurl.cc/1GGgrQ
中美角力︰
●達利奧︰中美關係已處紅線邊緣，一個重要因素可避免開戰。
內地經濟：
●瑞銀：未來數月內房銷售低位穩定，明年跌幅收窄。
●恒大集團深圳公司首8個月累付逾6000套。
●中駿集團境外美元優先票據出現違約。
●人行：研究起草鋼鐵及煤電等4個領域轉型金融標準。
香港經濟：
●上市公司商會：港不能再單靠外資回流 減印花稅僅少許彌補。
●上市公司商會：港新股市場將弱到明年 冀再活化GEM板。
●財金官員：引進辦已吸約30家企業，望創1萬個就業機會。
●財庫局陳浩濂出訪西班牙，數十家Web3相關公司研來港發展。
●馬時亨：港明年恐迎來公共財政壓力，籲大刀闊斧推政策。
●梁志堅：港府若撤辣應全面撤銷，不應分步行。
●香港天災相關保險索賠料破紀錄，「小犬」殺到恐更傷。
●環聯：港上半年可疑數碼詐騙交易比率逾18%，全球最高。
●調查：近7成30歲或以上港人指有病在身，買危疾保險遇困。
外地經濟：
●孫正義：通用人工智能10年內幾乎所有領域超越人類智慧。
●外資首季投資日本房產數量倍增，因乜咁受歡迎？
●耶倫：美國債務水平可控，對經濟前景非常樂觀。
●美債息創16年新高，新債王岡拉克︰美股恐波動。
●債王格羅斯：美10年期債息短期內衝上5厘。
●新西蘭央行維持利率5.5厘不變。
企業消息：
●據報Meta元宇宙部門將裁員，新產品仍有望面世？
●Netflix據報荷里活編劇結束罷工後加價，邊個地區開始先？