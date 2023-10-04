道期向下　油價跌近1%　日圓見149

2023年10月04日 16:24
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    美匯指數報106.91；港匯見7.8306；離岸人民幣(CNH)報7.3182；美元兌日圓一度重越149水平；歐元處1.0485；英鎊報1.2085。金價報1,822.12美元。油價跌近1%，布油報90.23美元，紐油處88.52美元。比特幣見27,450美元。道指期貨跌34點。
    焦點數據：
    19:00 美國抵押貸款市場指數
    20:15 美國9月ADP就業變動
    21:45 美國9月綜合採購經理人指數
    21:45 美國9月服務業採購經理人指數
    22:00 美國8月耐用品訂單
    22:00 美國8月工廠訂單
    ●港股繼續尋底，恒生指數低開64點於17,266點已見日內高位，及後跌勢逐步加劇，午後一度下挫237點至17,094點，再創今年新低，全日跌135點或0.78%，報17,195點。主板成交縮減至576億港元。https://reurl.cc/1GGgrQ
    中美角力︰
    ●達利奧︰中美關係已處紅線邊緣，一個重要因素可避免開戰。
    內地經濟：
    ●瑞銀：未來數月內房銷售低位穩定，明年跌幅收窄。
    ●恒大集團深圳公司首8個月累付逾6000套。
    ●中駿集團境外美元優先票據出現違約。
    ●人行：研究起草鋼鐵及煤電等4個領域轉型金融標準。
    香港經濟：
    ●上市公司商會：港不能再單靠外資回流　減印花稅僅少許彌補。
    ●上市公司商會：港新股市場將弱到明年　冀再活化GEM板。
    ●財金官員：引進辦已吸約30家企業，望創1萬個就業機會。
    ●財庫局陳浩濂出訪西班牙，數十家Web3相關公司研來港發展。
    ●馬時亨：港明年恐迎來公共財政壓力，籲大刀闊斧推政策。
    ●梁志堅：港府若撤辣應全面撤銷，不應分步行。
    ●香港天災相關保險索賠料破紀錄，「小犬」殺到恐更傷。
    ●環聯：港上半年可疑數碼詐騙交易比率逾18%，全球最高。
    ●調查：近7成30歲或以上港人指有病在身，買危疾保險遇困。
    外地經濟：
    ●孫正義：通用人工智能10年內幾乎所有領域超越人類智慧。
    ●外資首季投資日本房產數量倍增，因乜咁受歡迎？
    https://reurl.cc/OjjXxr
    ●耶倫：美國債務水平可控，對經濟前景非常樂觀。
    ●美債息創16年新高，新債王岡拉克︰美股恐波動。
    ●債王格羅斯：美10年期債息短期內衝上5厘。
    ●新西蘭央行維持利率5.5厘不變。
    企業消息：
    ●據報Meta元宇宙部門將裁員，新產品仍有望面世？
    https://reurl.cc/edd907
    ●Netflix據報荷里活編劇結束罷工後加價，邊個地區開始先？
    https://reurl.cc/5OOo06