道期向下　油價跌近1%　日圓見149

美匯指數報106.91；港匯見7.8306；離岸人民幣(CNH)報7.3182；美元兌日圓一度重越149水平；歐元處1.0485；英鎊報1.2085。金價報1,822.12美元。油價跌近1%，布油報90.23美元，紐油處88.52美元。比特幣見27,450美元。道指期貨跌34點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:15 美國9月ADP就業變動

21:45 美國9月綜合採購經理人指數

21:45 美國9月服務業採購經理人指數

22:00 美國8月耐用品訂單

22:00 美國8月工廠訂單

中美角力︰

●達利奧︰中美關係已處紅線邊緣，一個重要因素可避免開戰。

內地經濟：

●瑞銀：未來數月內房銷售低位穩定，明年跌幅收窄。

●恒大集團深圳公司首8個月累付逾6000套。

●中駿集團境外美元優先票據出現違約。

●人行：研究起草鋼鐵及煤電等4個領域轉型金融標準。

香港經濟：

●上市公司商會：港不能再單靠外資回流 減印花稅僅少許彌補。

●上市公司商會：港新股市場將弱到明年 冀再活化GEM板。

●財金官員：引進辦已吸約30家企業，望創1萬個就業機會。

●財庫局陳浩濂出訪西班牙，數十家Web3相關公司研來港發展。

●馬時亨：港明年恐迎來公共財政壓力，籲大刀闊斧推政策。

●梁志堅：港府若撤辣應全面撤銷，不應分步行。

●香港天災相關保險索賠料破紀錄，「小犬」殺到恐更傷。

●環聯：港上半年可疑數碼詐騙交易比率逾18%，全球最高。

●調查：近7成30歲或以上港人指有病在身，買危疾保險遇困。

外地經濟：

●孫正義：通用人工智能10年內幾乎所有領域超越人類智慧。

●外資首季投資日本房產數量倍增，因乜咁受歡迎？

●耶倫：美國債務水平可控，對經濟前景非常樂觀。

●美債息創16年新高，新債王岡拉克︰美股恐波動。

●債王格羅斯：美10年期債息短期內衝上5厘。

●新西蘭央行維持利率5.5厘不變。

企業消息：

●據報Meta元宇宙部門將裁員，新產品仍有望面世？

●Netflix據報荷里活編劇結束罷工後加價，邊個地區開始先？