【產經直播】港股再創今年低 尋底之旅何時了？
2023年10月04日 16:31
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華盛證券經紀部董事李偉傑（左）
美國8月職位空缺意外急增，加息預期再升溫，帶動美國10年期債息高見4.8厘以上，再創逾16年高位，隔晚美股急挫，道指險守33,000點關，惟今年初以來累積的升幅已全數蒸發；而納指亦急跌1.8%，美股會點行？
港股延續跌勢，再刷新今年低位，恒指周三(4日)低開64點，跌幅隨即擴大，一度跌237點，低見17,094點，收市收復部分失地，收跌135點，報17,195點。港股兩日已累跌逾3%，港股續尋底？恒指萬七關岌岌可危？依家開淡倉唔怕遲？
科網股殘上加殘，美團(03690)繼早前被CEO王興掟貨，近日再遭聯合創辦人穆榮均沽200萬股，套現2.3億元，美團續見52周新低，跌近3%，盤中曾低見105.7元，股東密密減持，影響市場對美團信心？至於騰訊(00700)、阿里(09988)同樣弱勢，有排跌？撈底未係時候？咁不如部署反向產品或個股淡倉？
摩通發表報告，將中電(00002)、電能(00006)及長建(01038)由「增持」下調至「中性」，認為在美息持續高企的環境下，三股的股息回報缺乏吸引力，3隻股價挫逾2至3%；煤氣(00003)亦見52周低，公用股何去何從？
本地地產股逆市反彈，績後被多間大行唱淡的新世界(00017)彈2%過外，新地(00016)、恒地(00012)等都有得升，包辦表現最好藍籌頭三位。不過，美國利率居高不下，滙豐(00005)早前已預測，明年上半年樓價要再跌5%；法國興業銀行最新更預料，樓價明年或跌10至15%，屆時將較2021年9月高位累挫近三成。多間銀行睇淡樓市市道，本地地產股反彈只係曇花一現？前景點睇？
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