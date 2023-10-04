【產經直播】港股再創今年低 尋底之旅何時了？

美國8月職位空缺意外急增，加息預期再升溫，帶動美國10年期債息高見4.8厘以上，再創逾16年高位，隔晚美股急挫，道指險守33,000點關，惟今年初以來累積的升幅已全數蒸發；而納指亦急跌1.8%，美股會點行？

港股延續跌勢，再刷新今年低位，恒指周三(4日)低開64點，跌幅隨即擴大，一度跌237點，低見17,094點，收市收復部分失地，收跌135點，報17,195點。港股兩日已累跌逾3%，港股續尋底？恒指萬七關岌岌可危？依家開淡倉唔怕遲？

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