發展局第3季賣地僅推110伙住宅　料創推地來新低

發展局公布本財政年度第3季(2023年10至12月)賣地計劃，該局局長甯漢豪表示，今季以招標形式推出1幅住宅地，該幅大嶼山長沙住宅地將提供約110伙，較對上一季勁減約93.7%，料為政府按季推地以來新低。

另外，鐵路及市區重建局於今季亦有供應，其中港鐵東涌東站第1期物業發展，提供約1,200伙。另市建局將推出兩項九龍城重建項目，包括盛德街/馬頭涌道、以及啟德道/沙浦道項目，料可建約1,450個單位。

私人重建發展方面，今季將有7個住宅項目提供約440個單位。綜合各個土地供應來源，可供興建約3,200伙私宅。

連同本財政年度上半年(4至9月)，今年度首3季私宅供應約10,150伙，已達全年供應目標12,900伙接近八成。

被問及本財年賣地收入暫只達到全年預測約一成多，會否調低土地收益目標，甯漢豪表示，地價收入向來有不確定性，每年供應的土地、其時市況均有不同，地價收益亦有高有低，低的時候亦會與原定預算有相當差距，以平常心處理。

她強調，政府推地有政策目標，不能單在市況好時推地，市況欠佳時亦要按部就班，務實地按照季度情況作出平衡。

對於今季政府住宅地供應大減，甯漢豪指出，既然計及各土地來源，本財政年度私宅供應已達標近八成，對全年最終供應樂觀。考慮到現時市況，因此推一幅對市場影響較小的小型地皮，項目單位供量不多，服務市場亦有不同，興建較高檔次的中大型單位。

另外，今季將不會推出商業用地，她指出，看到目標的商業樓面狀況，整體空置率超過一成，故此緩一緩亦有道理。