港交所下周一推滬深港通交易結算加速平台Synapse

香港交易所集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，Synapse是一項對滬深港通市場基建設施的重要完善措施，支持國際投資者進一步參與中國內地的證券市場。這個平台不但能夠透過科技提升交易後流程的效率，長遠亦可以幫助建立一個更完善、更多元化的生態圈，支持市場發展及吸引更多投資者。推出Synapse 體現港交所持續應用科技為整個市場及客戶創造價值的决心。

Synapse將以往的分步式順序流程，改成為可讓所有市場參與者同時參與並分享信息的流程，提升整個結算流程的效率和透明度。資產管理機構、證券經紀、託管機構和結算參與者等將受惠於數據的實時更新，提高處理滬深港通交易後業務的能力和效率。同時為一項自選服務，Synapse可以支持參與滬深股通的機構投資者更好地管理在不同時區的交易後運作，尤其是方便他們滿足內地證券市場的T+0結算要求。

HKEX Synapse將與美國證券存管結算公司(DTCC)的機構交易處理(Institutional Trade Processing)服務連接，DTCC將自動向Synapse平台發送結算要求，從而簡化交易確認和結算通知流程，全球投資者和港交所參與者將受益。平台推出後，中華通交易所參與者(CCEP)與聯交所之間的交易流程以及在香港中央結算公司的中央結算系統內進行的配對、結算及交收時間表完全不受影響。對於沒有訂用Synapse服務的市場參與者，其結算及交收程序安排亦保持不變。

2023年上半年，滬深港通北向交易的日均成交額達1,093億元人民幣，按年增長5%，並較2020年同期增長50%。